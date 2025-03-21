SellCell: каждый второй фанат Apple равнодушен к iPhone 16e

Фото: apple.com

Новый iPhone 16e вызвал смешанную реакцию на рынке. Многие пользователи остались равнодушными к новинке. Аналитики SellCell проанализировали преимущества и недостатки гаджета, пишет "Газета.ру".

Проведенный специалистами опрос показал, что 72,9% американских респондентов не проявили особого интереса к устройству, а 63,3% посчитали, что невысокая стоимость этой модели iPhone может оказать отрицательное влияние на имидж Apple.

Однако большинство тех, кто уже приобрел iPhone 16e, оценивают его положительно. Пользователи обратили внимание на такие преимущества смартфона, как доступная цена (72,3%), увеличенное время автономной работы (67,4%), обновленный процессор (36,2%) и длительная поддержка обновлений (23,2%).

Аналитики пришли к выводу, что данный телефон покажется наиболее привлекательным для владельцев устаревших моделей iPhone и пользователей Android, которые хотели бы начать пользоваться устройствами Apple. При этом основным фактором выбора в пользу данной серии остается стоимость продукта, которая начинается от 599 долларов, что составляет примерно 50,5 тысячи рублей.

Ранее СМИ выяснили, что корпорация Apple планирует акцентировать внимание на значительно улучшенных возможностях видеозаписи в iPhone 17 Pro. В прошлые годы компания делала упор на фото. По мнению инсайдера Марка Гурмана, смещение фокуса на видео связано со стремлением Apple привлечь внимание видеоблогеров.