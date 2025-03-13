Daily Mail: Apple призвала 1,4 млрд владельцев iPhone обновить iOS

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Американская компания Apple призвала 1,4 миллиарда владельцев iPhone по всему миру установить последнее обновление системы iOS 18.3.2. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, обновление призвано защитить пользователей от уязвимости "нулевого дня", которая получила обозначение CVE-2025-24201. Проблему выявили в WebKit – движке браузера, используемом в iOS-версии Safari.

Как указали журналисты, злоумышленники используют уязвимость для создания вредоносных веб-сайтов. Посещение подобных страниц может позволить хакерам получить доступ к другим областям смартфона, выходя за рамки браузера.

Apple предупредила, что проблема может затронуть владельцев iPhone XS и более поздних моделей. В связи с этим компания рекомендовала установить iOS 18.3.2, которая уже доступна для загрузки.

Ранее СМИ писали, что Apple планирует полностью изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac. В частности, может измениться стиль иконок, окон приложений и меню.

Улучшение дизайна, уточняли журналисты, может повысить спрос на гаджеты на фоне общего падения продаж смартфонов от Apple.