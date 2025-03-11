Bloomberg: Apple намерена кардинально изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac

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Американская корпорация Apple планирует полностью изменить интерфейс iPhone, iPad и Mac, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В частности, компания может поменять стиль иконок и окон приложений, а также меню. Кроме того, в рамках масштабного обновления планируется упростить способ навигации и управления. В общих чертах новый дизайн будет якобы основан на программном обеспечении (ПО) системы виртуальной реальности Vision Pro.

Улучшение дизайна может повысить спрос на гаджеты на фоне общего падения продаж смартфонов от Apple, говорится в материале. Изменения могут появиться в обновлениях ПО iOS 19, iPadOS 19 и macOS 16. Собеседники СМИ уверены, что перемены могут стать самыми крупными со времени обновления Big Sur в 2020 году для Mac и с iOS 7 в 2013 году для iPhone.

Ожидается, что улучшение поможет согласовать интерфейсы разных продуктов, но объединения операционных систем не планируется. Предполагается, что новые версии ПО можно будет увидеть в июне 2025 года на Всемирной конференции разработчиков Apple.

В это же время подобные разработки могут говорить об отходе Apple от активного развития проектов в сфере искусственного интеллекта, уточняется в публикации.

Ранее американская корпорация показала модели MacBook Air с новым чипом M4, который на 20% опережает производительность своего предшественника M3. При этом ноутбуки будут оснащены 13- и 15-дюймовыми экранами, а также улучшенной камерой Center Stage с разрешением 12 мегапикселей, которая автоматически центрирует пользователя в кадре.

