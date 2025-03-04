Apple представила новый планшет iPad Air с чипом М3 и поддержкой ИИ

Фото: apple.com

Корпорация Apple представила новый планшет iPad Air с чипом М3 и поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании.

"iPad Air с M3 впервые представляет передовую графическую архитектуру Apple для iPad Air, поднимая его невероятное сочетание энергоэффективной производительности и портативности на новый уровень", – отмечается в сообщении.

Как указала компания, новый планшет почти в два раза быстрее iPad Air с M1,1 и до 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic. Новая модель доступна в двух размерах – 11 и 13 дюймов. iPad Air поддерживает операционную систему iPadOS 18, он оснащен усовершенствованными камерами и быстрой беспроводной связью 5G. Кроме того, он совместим со стилусами Apple Pencil Pro и Apple Pencil.

Предзаказы на новые гаджеты стартуют 4 марта в 29 странах, а в магазинах их можно будет приобрести с 12 марта. Цена 11-дюймового планшета составит от 599 долларов, 13-дюймового – от 799 долларов.

Ранее Apple презентовала новый iPhone 16e. Смартфон стал продолжением бюджетной линейки iPhone SE. Он имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц, на обратной стороне располагается 48-мегапиксельная камера, а также есть вспышка.

Кроме того, гаджет получил 8 гигабайтов оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence. Впервые в смартфоне используется 5G-модем.

