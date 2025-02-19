Компания Apple представила новый iPhone 16e

Фото: apple.com

Американская компания Apple презентовала новый iPhone 16e. Соответствующая информация опубликована на официальном портале корпорации.

Смартфон стал продолжением бюджетной линейки iPhone SE. Он имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц и вырезом-"челкой" для Face ID и фронтальной камеры. На обратной стороне располагаются 48-мегапиксельная камера и вспышка.

В новом iPhone 16e установлен чип Apple A18. Гаджет также получил 8 гигабайт оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence.

Впервые в смартфоне используется 5G-модем. Разработчики отмечают его высокую энергоэффективность. Еще одно новшество – кнопки действия вместо активации беззвучного режима и разъема USB-C.

Желающие смогут оформить предзаказ с 21 февраля. За 128 гигабайт нужно заплатить 599 долларов (около 54,1 тысячи рублей).

Ранее стало известно, что новый iPhone 17 Pro будет оснащен тремя основными камерами в треугольной компоновке, однако они будут размещены в прямоугольной панели со скругленными углами. Инсайдер отметил, что блок камеры будет большим, при этом модули будут расположены слева, а светодиодная вспышка, задний микрофон и сканер LiDAR выстроены вертикально на правой стороне.

