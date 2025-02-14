В Сети появились кадры возможного дизайна iPhone 17 Pro

Фото: youtube.com/@FrontPageTech

Новый iPhone 17 Pro будет оснащен тремя основными камерами в треугольной компоновке, однако они будут размещены в прямоугольной панели со скругленными углами. Об этом сообщает портал iXBT со ссылкой на автора YouTube-канала Front Page Tech Джона Проссера, опубликовавшего изображения новинки.

Инсайдер отметил, что блок камеры будет большим, при этом модули будут расположены слева, а светодиодная вспышка, задний микрофон и сканер LiDAR выстроены вертикально на правой стороне.

По словам Проссера, смартфон получил двухцветную отделку, при этом панель камеры выглядит темнее остальной части задней панели. Такой же дизайн планируется у Phone 17 Pro Max.

Согласно неподтвержденной информации, iPhone 17 Air также получит похожую горизонтальную панель сзади, но с одной камерой.

Ранее инсайдер и журналист Марк Гурман заявил, что американская компания Apple перенесла анонс iPhone SE четвертого поколения. Причины переноса не уточнялись. Кроме того, в ближайшие дни корпорация может показать MacBook Air на базе фирменного чипа M4.