Инсайдер Гурман: Apple перенесла презентацию iPhone SE 4

Фото: x.com/MajinBuOfficial

Американская корпорация Apple перенесла анонс iPhone SE четвертого поколения на следующую неделю. Об этом на своей странице в соцсети X заявил инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Ранее издание сообщало, что новый смартфон будет представлен на этой неделе, а на полках магазинов он появится в конце февраля.

Вместе с тем, по данным Гурмана, корпорация планирует и другие анонсы. В среду, 12 февраля, или в четверг, 13 февраля, ожидается "небольшой анонс", а затем Apple проведет презентацию по будущему обновлению Apple Vision Pro.

Кроме того, в ближайшие дни компания может показать MacBook Air на базе фирменного чипа M4, однако точная дата пока неизвестна.

В iPhone SE 4 могут включить 6,06-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления изображения 60 герц, сканер Face ID, камеру на 48 миллионов пикселей, чип Apple A17 Pro и 8 гигабайт оперативной памяти.

Ранее в Сети появилось инсайдерское фото iPhone 17 Pro в новом дизайне. По данным СМИ, задняя крышка новой модели популярного телефона будет создана из двух материалов – алюминия и стеклянной панели, которую разместят в центральной части корпуса. Это позволит разработчикам сохранить возможность беспроводной зарядки.

