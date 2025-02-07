Bloomberg: Apple покажет новый iPhone SE на следующей неделе

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Американская корпорация Apple покажет новое поколение бюджетного телефона iPhone SE на следующей неделе. Обновленный смартфон появится на полках магазинов уже в конце февраля, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вместо традиционной презентации устройства компания, вероятно, ограничится публикацией релиза на сайте, уточнили источники.

В новое поколение установят чип A18 и внедрят технологию искусственного интеллекта Apple Intelligence. Также из смартфона уберут центральную кнопку "Домой". Внешне SE будет похож на 14-ю модель, добавило агентство.

При этом представитель Apple не стал комментировать информацию издания.

Ранее инсайдер Марк Гурман заявил, что презентация iPhone SE пройдет грядущей весной. По его данным, новая модель будет функционировать на базе системы iOS 18.3.

Также в прошлом году источники говорили, что устройство будет оснащено OLED-экраном, иметь процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти и не менее 128 гигабайт встроенной памяти.