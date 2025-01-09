Инсайдер Гурман: Apple может выпустить iPhone SE в апреле

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Американская корпорация Apple может выпустить новое поколение бюджетного телефона iPhone SE грядущей весной, заявил инсайдер Марк Гурман. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на социальные сети Гурмана.

По данным источника, новая модель iPhone будет функционировать на базе системы iOS 18.3. Презентация Apple, предположительно, пройдет уже в апреле. В ее рамках будет представлен и новый планшет iPad 11. Он будет работать на обновленной версии операционной системы iPadOS 18.3.

В то же время Гурман опроверг информацию о том, что анонс iPhone SE состоится в январе. Ранее в начале года блогер AppleTrack писал о возможной презентации в этом месяце, а аналитики банка Barclays предполагали, что смартфон будет представлен в марте.

Инсайдер не предоставил подробную информацию о новом iPhone SE, но в прошлом году появились слухи о том, что устройство будет оснащено OLED-экраном, иметь дизайн, похожий на iPhone 14, процессор A18, 8 гигабайт оперативной памяти и не менее 128 гигабайт встроенной памяти.

Между тем Apple начала разработку Magic Mouse без USB-разъема снизу. Недавно компания представила обновленную версию компьютерной мыши, оснастив ее портом USB-C. Это означает, что появление нового продукта может занять некоторое время. По мнению экспертов, Apple стремится создать продукт, который будет отвечать требованиям современной эпохи.