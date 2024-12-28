В ЕС заработала директива о едином типе зарядки смартфонов

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С 28 декабря в странах ЕС начала работать директива, позволяющая продавать смартфоны и другие портативные устройства только с единым типом порта зарядки USB-C. Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

Исключением из правила станут только портативные компьютеры и небольшие устройства, в которые USB-C не помещается.

Данные правила направлены на снижение отходов, образующихся при продаже и производстве зарядных устройств, а также на экономию средств пользователей, которые теперь могут не покупать зарядные устройства и кабели для каждого нового гаджета.

Ранее глава отдела маркетинга компании Apple Грег Джосвиак подтвердил, что планируется выпустить iPhone с разъемом USB-C, чтобы соответствовать новым правилам ЕС. Он отметил, что у Apple не осталось другого выбора, кроме как подчиниться.