Техноблогер Рассказов перечислил самые удачные планшеты 2024 года

Техноблогер Андрей Рассказов оглянулся на рынок планшетов и производителей и рассказал, что они делали для покупателей целый год, какие горы производительности обещали и кто из них лучше справился с собственными заявлениями.

iPad Pro на чипе M4

Apple объективно делает больше других в области производительности планшетов и вообще железа и инженерии. Вы запросто можете услышать мнение (от меня в том числе), что iPad Pro на чипе M4 – произведение инженерного искусства, а еще самый производительный планшет на рынке с большим отрывом. Делает ли это его лучшим? Как оказалось, не для всех.

Дело в том, что iPad OS – очень закрытая и бестолковая мобильная операционная система. Потому что если мы хотим использовать планшет как рабочую машину, то нам нужен полный доступ к файловой системе, чтобы легко передавать данные: фото, видео, программы, документы и так далее. Макбуки на том же процессоре это умеют, а планшет – нет. Все только онлайн через приложения и импорт-экспорт.

Вот и получается, что iPad Pro на M4, с одной стороны, – самый производительный планшет на рынке прямо сейчас. Этот чип может запускать игры консольного уровня, вроде последнего Resident Evil или Death Stranding, даже еще не вышедший Assassins Creed Shadows уже обещан на новые iPad (и не только). На нем можно монтировать ролики в профессиональных программах, работать с графикой и фотографиями. Но при этом для всего этого очень нужна нормальная файловая система, которой на планшете попросту нет. Да, работать можно, но со страданиями.

В общем, новые iPad Pro – удивительные устройства. Повторюсь, Apple создали инженерное произведение искусства, без преувеличения, но воспользоваться этим по полной вам не позволяют. И это за безумно большие деньги: прямо сейчас iPad Pro на 13 дюймов с чипом М4 обойдется вам в 130 000 рублей без аксессуаров (стилус или клавиатура). Добавив хотя бы клавиатуру (40 000), мы уже переваливаем за 170 000 рублей – за эти деньги можно купить Macbook с полноценной операционкой. И чем больше начинаешь присматриваться к такому устройству, тем меньше ты его понимаешь.

Xiaomi Pad 6

Но есть и другая сторона спектра – планшеты на Android. Тут вам и открытая система, и доступные цены. Но и недостатки тут свои.

В основном рынок захвачен бюджетными решениями. Например, Xiaomi Pad 6. Это планшет, который сможет справиться разве что с онлайн-документами через браузер или выделенные под это приложения. Если игры, то простенькие или на простеньких настройках графики. Если рабочие приложения (с фото или графикой), то не очень шустрая система.

Xiaomi Pad 6 – это печатная машинка с YouTube. Работа с текстами, таблицами или презентациями – легкая задачка для него. Как и просмотр YouTube и других приложений соцсетей. И не дайте моему негативу обмануть ваше впечатление, это хороший продукт. И работа с документами – это то, с чем связаны рабочие задачи 90% людей, которые за компьютерами мало сидят, если исключить из уравнения программистов.

И самое главное в этом – Android, потому что система открытая. Скачали файл – передали на планшет, и он его воспроизводит, будь то фильм, фото или музыка. Папки можно составить так, как вам удобно, можете хоть Диск С себе сделать, как на Windows.

А еще ребята из Google на отлично поработали с операционкой для многозадачности. Теперь есть множество простых жестов, чтобы открывать несколько приложений одновременно. Либо на разделенном экране, либо в плавающих окнах, как в Windows или Mac OS.

И дальше начинается борьба за производительность, самую удобную клавиатуру и размер дисплея. Уж если мы решили рассмотреть планшет как устройство два в одном (и ролики в интернете смотреть, и работать с документами), то нельзя не оглянуться на лучших представителей.

Honor Magic Pad 2

Honor Magic Pad 2 – одна из последних новинок. Он у меня на тесте последний месяц, и, должен признаться, это рабочая машинка на все сто буквально с парой недостатков.

Почти флагманские характеристики, процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 – это самая мощная версия среднебюджетного процессора для одноименных устройств. Его хватает для любых задач, игр, приложений, соцсетей, конечно. Но имейте в виду, что очень далеко от процессоров Apple и даже лучшего из мира Android сегодня – Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Тут еще стоит отдельно отметить звук. У планшета восемь динамиков, и они великолепны. Звук басовитый и буквально может заполнить небольшую комнату. Смотреть контент с таким набором – одно удовольствие.

Но есть и минусы. Если рассматривать его как рабочую машину и нам предстоит много работать с документами – это не проблема для него. Тут и производительность, и хороший экран, и мультиоконность, и даже специальная настройка Honor – Magic Portal. Да-да, я понимаю, что, как только мы видим подобные названия, хочется сказать "пфф, маркетинг опять!" и закрыть обзор, но это правда работает.

Идея простая. Вы зажимаете фото в одном мессенджере, например, и хотите его кинуть кому-то в другой. Зажали, потянули вправо, и планшет сам предложит вам на выбор несколько приложений, куда вы могли бы фото перетащить. Надо потратить время, чтобы научить нейронку вашим предпочтениям, откуда и куда вы чаще всего файлы перетаскиваете, но работает как магия.

Правда, самое разочаровывающее во всем этом – клавиатура. Дело в том, что у Honor клавиатура без трекпада. То есть все жесты и перетаскивания придется выполнять тапами по экрану. Это крайне неудобно, потому что сенсорный дисплей оправдан, когда ты отстегиваешь планшет и используешь его для соцсетей или рисования.

Вот и получается, что все прекрасно и все работает, но так, как вы привыкли работать на ноутбуке, не получается. Цена планшета – 60 000 рублей (планшет + клавиатура – 75 000).

Huawei MatePad Pro 12.2

Другой интересный представитель, с которым я провел уже несколько месяцев, – Huawei MatePad Pro 12.2 (2024).

Это тоже флагманское решение с топовым процессором собственного производства Huawei. Он чуть проигрывает самым современным решениям, но примерно сравняется с решением от Honor выше. Это значит, что любые приложения и игры будут идти без проблем. Мой личный опыт (касается обоих устройств) – обработка фотографий с профессиональной камеры. Каждая весит от 100 Мб (тяжелые файлы), и все буквально летает при работе с классической обработкой цвета и света. Становится трудновато при работе с масками на нейросетях, но ничего критичного.

У него один из лучших экранов в индустрии прямо сейчас на рынке Android-устройств. Это Tandem OLED матрица, такая же, как на топовых iPad Pro. "Тандем" тут означает, что экран состоит сразу из двух матриц, наложенных друг на друга как сэндвич. Так вы получаете и бесконечный контраст, и настоящий черный, и огромную яркость для такой матрицы в 2 000 нит. Плюс ко всему экран с технологией PaperMatte, то есть покрыт специальным шероховатым слоем. Он не бликует на свету, на нем нет отражений, и он приятный на ощупь и для рисования стилусом. Разрешение экрана – 2 800×1 840, 144 Гц.

Правда, тут всего четыре динамика, и планшет проигрывает конкурентам в этом ценовом сегменте. Это не говорит о том, что звук плохой – он заполняет пространство и отлично разделяет каналы, но он не такой глубокий и басовитый.

Самое приятное, что планшет продается сразу с клавиатурой – полноразмерной и с трекпадом.

Отдельно отмечу, что и у Honor, и у Huawei клавиатура с жесткой подставкой. То есть планшет можно держать на коленях и печатать так же, как вы бы сидели с любым ноутбуком.

У Huawei тоже работают все элементы многооконности, все в порядке с жестами на трекпаде и экране. Отличная клавиатура, в которой разве что подсветки не хватает. Но ее нет ни в одном современном планшете на глобальном рынке (ждем новые Xiaomi, в которых подсветка наконец-то есть).

Ну и с сервисами Google все в порядке и все работает. У меня, правда, есть разные неувязки с отдельными приложениями, но в какой-то момент я просто смирился. Например, приложение Chat GPT не запускается, как ни крути. Только через браузер.

Кстати, только планшет Huawei проходит "тест на макбук" в этой подборке: у него необычная механика открытия и крепления клавиатуры, которую можно открыть одной рукой или пальцем, как крышку ноутбука. Впервые такое встречаю и признаюсь, это очень удобно. Цена всего этого – 90 000 рублей.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Фото: Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Но есть и прямой конкурент iPad Pro в мире Android – Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Это бескомпромиссное решение: топовый процессор, поколения памяти, экран и размеры.

Размер дисплея Ultra в версии 14,6 дюйма – это очень большой экран (самый большой в мире планшетов вообще). 1 848×2 960 пикселей, частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 930 нит (сильно темнее современных конкурентов).

Это планшет, который набит всевозможными фичами. Одна из главных (и не только в этом устройстве, а в целом от Samsung) – режим Dex. В нем вы можете работать на Android-планшете идентично с тем, как вы взаимодействуете с Windows или iOS. У вас появляется рабочий стол, иконки приложений, док с закрепленными приложениями, а каждая программа открывается сразу в окне.

Это самое удобное использование большого экрана и мобильной операционки на моей памяти, и Samsung в этом никто не переплюнул, даже Apple.

Впрочем, экран уже слегка устарел и по характеристикам, и по особенностям даже внутри собственной экосистемы. Но это единственная негативная мысль, за которую мне удалось зацепиться. А, еще цена – 140 000 рублей за устройство + 40 000 рублей за клавиатуру. Итого 180 000.

Это очень дорого за планшет на Android, потому что хоть это и открытая операционная система, но на ней по-прежнему нет никаких профессиональных приложений, кроме работы с документами. На iPad уже давно вышли Photoshop, Davinci и другие программы для тех, кто работает с контентом. Ничего из этого нет на Android, несмотря на наличие таких мощных устройств.

Так что мне крайне сложно рекомендовать Samsung за такие деньги. Проще уже взять ноутбук и не ограничивать себя ни в чем.

Что в итоге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

А вот если бы я выбирал для себя, то Xiaomi выигрывает по выгоде. Я могу получить рабочую машинку для работы с документами и контентом за очень приемлемый ценник.

Honor – лучший медиапроигрыватель из-за его звука. Но не самая лучшая рабочая машина из-за клавиатуры без трекпада, даже со всеми софтверными улучшениями.

Huawei – лучший посередине. У него точно топовый экран в этом году и одна из лучших клавиатур. Но есть свои заморочки с некоторыми приложениями и цена все-таки высокая.