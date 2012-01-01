Техноблогер Андрей Рассказов назвал главные особенности новых Macbook Pro и iMac

Недавно Apple показала новые чипы, новые Macbook Pro, iMac и Mac Mini. Также компания обновила свои аксессуары и при этом даже не повысила цены. Техноблогер Андрей Рассказов собрал в одном материале все, что показала Apple за неделю.

iMac на М4

Десктоп "все в одном" на 24 дюйма получил новый чип – М4 (как вы поняли, это главная тема мероприятия) и новые цвета.

Базовая версия с М4, 16 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной обойдется вам в 1 300 долларов. И отсюда цена будет расти довольно быстро, если вы захотите добавить вашему компьютеру памяти.

Про технические характеристики стоит добавить, что версий по производительности всего две:

– чип М4 с 8 ядрами, и вычислительными, и графическими;

– чип М4 с 10 ядрами, и вычислительными, и графическими.

Никаких "про" или "макс" версий чипов не предусмотрено. А вот что нужно держать в уме, так это количество разъемов. Дело в том, что версия с 10 ядрами М4 идет с четырьмя портами USB-C, а младшая – всего с двумя. И кажется, что два – ну очень уж мало и надо доплатить... 1 300 против 1 500 долларов для "старшей" версии.

В сущности – это все, что вам нужно знать про новые iMac: новые чипы и больше оперативки в базовой модели. Но тут стоит помнить, что около 8 Гб этой оперативки будет зарезервировано под использование искусственного интеллекта Apple.

В магазинах появится 8 ноября, к нам приедет с опозданием.

Для кого это?

Для домохозяек и школьников/студентов, которые в основном работают дома. Также это станет неплохой машиной для офиса, но вряд ли большие компании разорятся на такие дорогие базовые устройства. А вот дома иметь большой экран для работы или учебы может оказаться крайне приятно.

Mac Mini на М4 и M4 Pro

И так компактные ПК стали еще меньше и почти приблизились по габаритам к приставке Apple TV. Ни один даже самый небольшой ПК на Windows с похожей производительностью еще не подобрался к таким маленьким габаритам.

Малютки получили еще и более мощную версию чипа M4 Pro, что уже подойдет для тяжеловесных и профессиональных задач с высокой нагрузкой. А это графические редакторы, 3D-аниматоры, видеомонтажеры и многие другие.

На задней панели три порта Thunderbolt 4, а у версии с чипом M4 Pro впервые порт Thunderbolt 5. И это очень важное и большое обновление, потому что это новый стандарт, для которого не так уж и много устройств на рынке. А также потому, что с ним можно использовать новое поколение жестких дисков.

Эти порты передают данные с гигантской скоростью. В сущности, они так быстры, что, подключив сопоставимый жесткий диск к нему, можно монтировать проекты и работать с графикой прямо с жесткого диска. А значит, можно купить версию с самой маленькой встроенной памятью (что я недвусмысленно рекомендую сделать), докупить SSD нужного объема к вашему ПК и сэкономить денег. Правда, придется добавить на версию с М4 Pro.

Обе версии имеют порты 10 Gigabit Ethernet и HDMI. Есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, в остальном они идентичны.

А вот кнопка включения новинки уже стала мемом, потому что она располагается снизу на задней части устройства. То есть, чтобы его включить, придется каждый раз тянуться и приподнимать его. А в Сети уже вирусятся рычажки, которые крепятся к корпусу и помогают нажать труднодоступную кнопку. Странное решение, но, может быть, в этом и был смысл – сделать внутренний мем, как когда-то им стала Magic Mouse.

Короче говоря, вы получаете один из лучших чипов для компьютеров на рынке, который будет топовым на годы вперед, в миниатюрном корпусе с ворохом возможностей подключения периферии. Да еще и по привлекательной цене – кто-то даже скажет, что это лучшее соотношение цены и получаемых возможностей среди всех гаджетов, которые продает Apple прямо сейчас.

Цена версии на M4 – от 600 долларов (тут нет опечатки). Цена версии на М4 Pro – от 1 400 долларов.

Macbook Pro на М4, M4 Pro и M4 Max

Макбуки тоже обновились, но только по начинке. Внешне ноутбуки не отличаются почти ничем, кроме одного дополнительного порта USB-C, – спасибо Apple, что после всех этих лет они решили вернуть порты.

Ну и что тут говорить, это одни из лучших и, к сожалению, самых дорогих ноутбуков на рынке прямо сейчас.

Как обычно, две версии размеров, на 14 и 16 дюймов. И три версии чипов – от самого простого к самому мощному.

Объединенная память чипа M4 Max доходит до 128 Гб, а встроенная – до 8 Тб. С таким набором характеристик можно идти и монтировать голливудские фильмы, снятые на самые требовательные камеры с точки зрения железа компьютера, на которых их потом придется монтировать.

В этих устройствах есть все, они превосходят версии на М1 в два раза по мощности вычислений и в восемь раз – по вычислениям процессов нейросетей.

На этих компьютерах можно делать буквально невероятные вещи. Монтировать фильмы, компилировать сложнейшие алгоритмические вычисления, можно даже запускать LLM-модели ограниченного масштаба. И вы можете такой компьютер положить себе в рюкзак. Но можете ли себе такой позволить?

Конечно, не самую навороченную версию – это оставим профессионалам, которые смогут буквально отбить стоимость ноутбука, работая на нем. А тем, кто хочет делать работу и делать ее комфортно-быстро, скорее всего, подойдут базовые версии ноутбуков.

Цена на версии 14 дюймов с M4 – от 1 599 долларов. Цена на версии 14 дюймов с M4 Pro – от 2 499 долларов.

Цена лучшей из возможных версий – 7 349 долларов (16 дюймов, чип M4 Max, 16 ядер CPU/40 ядер GPU, 128 Гб объединенной памяти (оперативной и видеопамяти), SSD на 8 Тб).

Итого

Apple показала любопытные устройства, но самыми интересными оказались совсем не те компьютеры, которые должны были стать топом. Да, Macbook Pro – ультимативные ноутбуки, особенно в самых топовых комплектациях, но их цены практически недостижимы для большинства профессионалов и даже небольших бизнесов, чтобы оправдать их покупку.

А вот самые неприметные во всех смыслах компьютеры – это Mac Mini, базовая версия которого стоит 600 долларов. Но на ней можно и видео смонтировать, и учиться, и даже играть в какие-то простые игры (если они перенесены на новые чипы).

Но вот бомбардирование инфополя, которое растянулось на целую неделю, – решение спорное. Да, каждое устройство получило свое место под солнцем и свои публикации в СМИ и у блогеров. Но как пользователь ты устаешь от постоянного инфошума от одного бренда, и он в конце концов начинает раздражать. Так что спорно – удачное это было решение или нет.