Техноблогер Рассказов назвал главные особенности новых iPad Air и iPad Pro

7 мая компания Apple провела презентацию, где показала новые планшеты iPad Air и iPad Pro, а также аксессуары к ним. Но главная новинка – новый чип M4. Все подробности презентации расскажет технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов.

iPad Air

Обзор новинок от Apple начнем с планшета iPad Air, который обзавелся новым чипом для этой линейки М2. Ранее мы видели его только в профессиональных решениях и последних ноутбуках компании (у меня самого MacBook Air работает на нем). Это отличный и очень производительный чип, с его помощью можно не только обрабатывать фото, но и смонтировать полноценное видео в программе DaVinci. Я лично использую ее, и тот факт, что она есть на планшете, не перестает удивлять. В общем, мощности нового iPad Air хватит на годы вперед.

Из важного – кроме модели с экраном в 11 дюймов, появился вариант в 13. Это всегда хорошо не только для визуального восприятия изображения, но и для чипа. Все потому, что из-за большей площади задней крышки он чуть лучше отводит тепло. Вряд ли это можно считать значимым фактором, но и списывать его не стоит. Из мелких обновлений нужно отметить новое расположение фронтальной камеры. Теперь если вы работаете на планшете в горизонтальном режиме (как многие, наверное, и делают), то объектив будет по центру экрана, в правильном месте.

Базовая память у обеих моделей начинается со 128 гигабайт. Но этого мало, так что я никому не советую брать такую версию. При этом добавить памяти можно аж до одного терабайта.

Цена: iPad Air 11 – от 599 долларов; iPad Air 13 – от 799.

iPad Pro

У этого планшета тоже будет две версии – 11 и 13 дюймов. Дизайн, на мой взгляд, никак не изменился, как бы меня не пытались убедить в обратном на презентации. Однако планшеты стали тоньше, особенно версия с большим экраном – всего 5,1 миллиметра. Это меньше, чем у плеера iPod Nano (помните такой?), и вообще это теперь самое тонкое устройство Apple.

Подтвердилось и то, о чем слухи ходили уже около года: у новых "прошек" экраны на технологии OLED. Я как раз работаю с планшетом от другого производителя, у которого стоит подобный дисплей, – ничего лучше пока что не придумали. Поэтому OLED в планшетах Apple – радостная весть.

Но в компании привнесли в старую технологию немного своей магии. Они соединили две панели из двух слоев в одну, чтобы преодолеть главную проблему этих матриц – сделать их ярче. Базовый показатель экранов новых iPad – 1 000 нит. Этого вполне хватит, чтобы без проблем смотреть в экран на улице в солнечную погоду. А пиковая яркость и вовсе доходит до 1 600 нит.

Сама технология отличная, а тот факт, что ее смогли улучшить до стандартов современных смартфонов, это совсем хорошо. Но есть нюанс: она очень уж дорогая и сложная. Это значит, что, если такой экран вдруг разобьется, замена будет стоить больших денег.

Цены: iPad Pro 11 – от 999 долларов; iPad Pro 13 – от 1 299.

Процессор М4

Новый чип, который будет стоять в представленных iPad Pro, – все еще самый компактный и энергоэффективный в мире. Комбинированная производительность по сравнению с чипом М2 выросла в два раза, вычислительная мощность – на 50%. Интересный и важный факт: при одной и той же вычислительной нагрузке чип М4 будет потреблять в два раза меньше энергии, чем М2. Это отличные новости, если вы беспокоились за автономность планшета.

Но зачем в iPad вообще нужна такая производительность?

Резонный вопрос, на который у Apple нет внятного ответа. По их мнению, это пригодится тем, кто на iPad монтирует видео, обрабатывает и создает музыку, фото или графику. В общем, этот набор не меняется уже несколько лет. И главная загвоздка тут в операционной системе: от такого же процессора в MacBook можно получить если не в разы больше пользы, то на порядок.

Еще одна важная штука, о которой сказали на презентации, но никак ее не объяснили, – улучшение нейропроцессорной части в М4. Заявили обработку аж 38 триллионов операций в секунду. Но что это значит?

В новых iPad можно будет выполнять простейшие операции с нейросетями прямо на чипе. Как это выглядит, нам расскажут на конференции для разработчиков WWDC уже 10 июня. Но исходя из опыта конкурентов, предположу, что, скорее всего, прямо на устройстве можно будет удалять объекты с фото, а нейросети сами дорисуют пустоты. Или выполнять базовые операции с текстом вроде умного редактирования. Если же покажут что-то большее (на что все надеются), это совсем замечательно.

Аксессуары

На презентации показали клавиатуру Magic Keyboard, которая получила дополнительный ряд клавиш для управления яркостью, громкостью и другими функциями устройств. Обновили трекпад: теперь он подходит под высокие стандарты линейки MacBook. Улучшили и механизм изменения наклона, после чего он удерживает iPad в большем количестве положений.

Но все это есть в клавиатуре для планшета другой компании, которой я пользуюсь, так что снова хочется передать Apple привет из прошлого. В то же время не буду лукавить, трекпад уровня MacBook – действительно важное и классное обновление. Еще и подсветка клавиш есть, что вообще редкость в мире планшетов.

Нюанс – новые клавиатуры только для линейки Pro. Цены для версии в 11 дюймов – 299 долларов, для 13 – 349.

Последняя новинка с прошедшей презентации – стилус Apple Pencil Pro. Теперь, если сжать его пальцами, откроется необходимое окно с выбором кисти или инструмента. Впрочем, это вполне могла быть кнопка, без таких усложнений. Оснастили гаджет и гироскопом, благодаря чему он понимает свое положение в пространстве. К примеру, можно вертеть его в руке и таким образом прокручивать объекты на экране. Но эти жесты должно уметь поддерживать приложение, которым вы пользуетесь. В условном Paint подобное может не работать вовсе.

Ну и последнее по Apple Pencil Pro – это тактильная отдача. В корпус стилуса встроили микроскопический вибромотор, который будет информировать о нажатии виртуальной кнопки. Цена – 129 долларов.

Общие впечатления

Два новых iPad Air с модернизированным процессором выглядят интереснее. Но вместо них же можно взять прошлый iPad Pro на том же самом чипе M2 и при этом получить дизайн со скошенными гранями и отличный дисплей на технологии MicroLED. Этот вариант может стать более выгодным.

А вот iPad Pro на чипе М4 выглядит роскошно, тут нет смысла спорить. Прямо сейчас это самый производительный планшет в мире. Осталось понять, будет ли куда пустить всю эту мощь? Ответ на этот вопрос ждем на июньской конференции WWDC. Пока что покупка нового Pro выглядит как приобретение гаджета с запасом на будущее.

По аксессуарам даже сказать нечего: обновили – и молодцы. Учитывая, что презентация длилась всего около 40 минут, странно было ждать каких-то больших прорывов. Но приятно, что компания начинает догонять конкурентов по отстающим направлениям и предлагать собственные передовые решения.