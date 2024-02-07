Шаг в будущее? Первые впечатления от шлема виртуальной реальности Apple Vision Pro

Гарнитура виртуальной реальности Apple Vision Pro появилась на российских маркетплейсах, цена на нее доходит до 900 тысяч рублей. Технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов знает все плюсы и минусы девайса, на которые обратили внимание пользователи и специалисты.

Технологический прорыв

Apple Vision Pro – шлем виртуальной реальности, в котором на фоне реального мира появляется рабочий стол. Им нужно управлять, нажимая на невидимые клавиши в воздухе. Со стороны человек, который водит руками перед собой, выглядит максимально странно. В Сети уже есть немало курьезных видео, когда пользователи в этих шлемах едут в метро, ходят по улицам, сидят в кофейнях и даже управляют автомобилями (не делайте так никогда, если не хотите получить "премию Дарвина").

В Apple смогли создать устройство, которым пользователь управляет буквально собственным взглядом. Посмотрели на иконку – она загорелась. Соединили указательный и большой пальцы – кликнули, и так далее. За это отвечают хорошо обученные алгоритмы. Они видят пальцы, даже если держать руки на коленях, сидя на диване или стуле. В общем, необязательно вытягивать их вперед. Следующий шаг – чтение мыслей?

Надев шлем, вы фактически получаете топовый макбук с весьма производительными чипами M2 и R1 в тандеме. Благодаря такой производительности и россыпи камер и датчиков Apple Vision Pro практически идеально понимает, где находятся объекты перед глазами. И располагает виртуальные окна с впечатляющей точностью. Более того, шлем запоминает, где они находятся, благодаря чему можно выйти из комнаты, вернуться в нее, и все открытые приложения будут на своих местах.

Начиная видеть виртуальные окна в реальном мире с такой точностью, мозг ловко обманывается. Один из обзорщиков после двух недель со шлемом, сняв его, все равно пытался найти их в разных комнатах – настолько убедительным получился виртуальный мир от Apple. Достигается это благодаря хорошим камерам, которые передают картинку с задержкой в 12 миллисекунд.

Экраны вполне претендуют на звание инженерного чуда. Внутри каждого и без того маленького пикселя три субпикселя – синего, красного и зеленого цветов. Такое до сих пор не удавалось никому. Частота обновления этих экранов – 90 Гц, благодаря чему от устройства практически не укачивает. Также можно поставить дополнительные линзы для тех, у кого есть проблемы со зрением.

Функциональные ограничения

Экраны поддерживают цветовое пространство DCI-P3. Хоть это и более миллиарда цветов, но все равно всего лишь 49% от того, что воспринимает человеческий глаз. Так что, смотря на мир через шлем, теряется половина спектра реального мира.

Также пользователи жалуются на линзы перед экранами. Во-первых, они добавляют эффект виньетки – изображение по краям становится темным. Во-вторых, там же возникает эффект "хроматической аберрации": на засвеченных объектах возникают ореолы других цветов. Тонкие и почти незаметные, но все-таки видные невооруженным взглядом.

Еще один важный аспект – комфорт ношения. Весит девайс 600–650 граммов, и носить больше полкило на лице – не самая приятная задача. Усложняет ее повязка, которая держит шлем на голове: она буквально вжимает устройство в лицо. Однако есть двойной ремешок, который держит гаджет и сзади, и сверху. Да, портится прическа, но в разы повышается комфорт. Для женщин отдельно стоит отметить, что маска сильно собирает на себе любые следы макияжа.

Главный лимит этого шлема прямо сейчас – количество приложений. Специально для него сделали 600 программ и тысячи приспособили прямиком с iPad. При этом из тех сервисов, которые работают в России, контент можно смотреть только в Apple TV+. Приложения для YouTube пока нет – оно только в работе, так что все видео с хостинга придется воспроизводить через браузер. Нет хоть сколько-нибудь свежих пространственных игр, даже из собственной библиотеки Apple или адаптированных с других платформ. Здесь явно еще есть над чем работать.

Также существуют ограничения с точки зрения управления устройством. Например, не хватает жестов. В некоторых автомобилях давно ставят специальные датчики, которые реагируют на движения пальцами. Можно, к примеру, регулировать громкость или вернуться на домашний экран. В Apple пока ничего такого не внедрили. А каждый раз смотреть на крестик или кнопку "назад" и смыкать пальцы непривычно, ведь на том же смартфоне это всего один жест.

Опыт использования

Пока мало кто понимает, зачем вообще покупать Apple Vision Pro. Вы можете в нем работать весь день? Да. Можете смотреть развлекательный контент? Да, и с большим удовольствием. Нужно ли ради этого покупать устройство за сотни тысяч рублей? Это кажется сомнительным.

Vision Pro фундаментально не решает ни одной задачи, с которой не справляются другие современные гаджеты. Сюда прибавляется тот факт, что фундаментально нет рынка приложений. И поэтому сложно оправдать даже мысль о покупке девайса. Пока единственный и не самый сильный аргумент – крики "круто" от друзей и знакомых.

Однако даже с тем, что Apple продает прямо сейчас, можно вообразить будущее. Это во многом устройство завтрашнего дня, которое продается сегодня – пусть и за баснословные деньги. Нужно лишь наделать для него больше приложений и сервисов, чтобы покупка приносила реальную пользу.

Один из лучших обзоров на Apple Vision Pro сделал блогер Кейси Нейстат. Если кратко, он не снимал шлем более двух часов, передвигаясь по Нью-Йорку. Он адаптировался к устройству настолько, что вообще о нем забыл. Блогер воспринимал то, что показывал шлем через камеры и экраны, как реальность. И вот он сидит на Таймс-сквер, вокруг него кипит жизнь. А прямо перед ним висит огромное окно браузера с роликом в YouTube, а во вкладке рядом сообщения и приложения.

В его понимании реальный человек из плоти и крови находился в виртуальном пространстве. Мы существуем в нем уже много лет, но еще никогда не были рядом с ним на расстоянии вытянутой руки. Мы прямо сейчас на пороге большого прыжка в новую эпоху для всего человечества. А за Apple Vision Pro придут второе и третье поколения, которые, по идее, должны быть лучше первого.

Факт, что теперь можно находиться внутри виртуального пространства, – неоспорим.