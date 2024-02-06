Стоимость Apple Vision Pro в РФ достигла 900 тыс рублей

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Гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro начали появляться в российских онлайн-магазинах, их цена достигает 900 тысяч рублей, что значительно выше розничной стоимости устройства в Соединенных Штатах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что в США гарнитура поступила в продажу 2 февраля 2024 года. Версия на 256 гигабайтов обойдется в 3 499 долларов (примерно 319 тысяч рублей), на 1 терабайт – в 3 899 долларов (примерно 355 тысяч рублей).

Между тем в российском Cdek.shopping устройство стоит от 499 до 557 тысяч рублей. На "Яндекс Маркете" можно купить только версию на 256 гигабайтов за 900 тысяч рублей без скидок.

На Ozon устройство предлагают приобрести за 577–642 тысячи рублей. В Icases покупка обойдется в 659–890 тысяч рублей. Также новинка продается в магазинах Technodeus, Best-magazin и других.

Привезти устройство Cdek.shopping обещает на следующий день после покупки, продавец на "Яндекс Маркете" – 11 февраля. При этом в пресс-службе "Яндекс Маркета" сообщили, что ожидают появления на платформе предложений от других продавцов в ближайшие дни.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров продемонстрировал, как будет выглядеть приложение для операционной системы VisionOS, на которой работает гарнитура виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro.

В частности, иконка Telegram становится объемнее, если навести на нее курсор. Интерфейс приложения изменился: меню стало полупрозрачным, площадь эффектов стикеров увеличилась, контекстные опции появляются слева от окна приложения.

Между тем в СМИ сообщалось, что китайская компания Huawei замедлила производство смартфонов Mate 60 ради чипов для искусственного интеллекта (ИИ).

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