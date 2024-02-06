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06 февраля, 10:20

Технологии

Компания Huawei замедлила производство смартфонов – СМИ

Фото: 123RF/olgavolodina

Китайская компания Huawei замедлила производство смартфонов ради чипов для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о смартфонах Mate 60. Их стали производить медленнее из-за растущего спроса на чипы для ИИ.

Одно из предприятий Huawei эксплуатируется для производства чипов Ascend AI и Kirin, которые являются конкурентами iPhone.

Ранее компания Samsung представила смартфоны линейки Galaxy S24 со встроенным искусственным интеллектом. Речь идет о смартфонах Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Все модели доступны в четырех цветах.

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