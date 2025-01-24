Инсайдер Fix Focus Digital опубликовал рендер iPhone 17 Pro в новом дизайне

Фото: x.com/Majin Bu

Рендеры iPhone 17 Pro с обновленным дизайном были опубликованы авторитетным инсайдером Fix Focus Digital. Фото появились на его странице в китайской социальной сети Weibo, сообщает портал MyDrivers.

По данным источника, задняя крышка новой модели популярного телефона будет создана из двух материалов – алюминия и стеклянной панели, которую разместят в центральной части корпуса. Это позволит разработчикам сохранить возможность беспроводной зарядки.

Также предполагается, что корпорация Apple обновит дизайн заднего блока камер. В iPhone 17 Pro он получит прямоугольную форму и будет выполнен из стекла. При этом блок отделят от стеклянной панели тонкой алюминиевой вставкой.

Вместе с тем инсайдер выяснил, что iPhone 17 Pro будет оснащен уменьшенным Dynamic Island. Однако на данный момент остается неясно, каким образом Apple сможет добиться этого. Одно из предположений гласит, что новая модель телефона получит подэкранный сканер Face ID, за счет которого удастся сделать вырез меньше, как на Android-смартфонах.

Планируется, что презентация смартфонов серии iPhone 17 состоится в сентябре 2025 года. Неподтвержденная информация гласит, что Apple откажется от Plus-версии смартфона в пользу iPhone 17 Air, который будет отличаться рекордно тонким корпусом. Его толщина будет составлять всего 5,5 миллиметра.

Ранее инсайдер Марк Гурман сообщил, что Apple может выпустить новое поколение бюджетного телефона iPhone SE грядущей весной. По данным источника, новая модель iPhone будет функционировать на базе системы iOS 18.3. Презентация Apple, предположительно, пройдет уже в апреле.