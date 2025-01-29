WABetaInfo: WhatsApp перестанет работать на iPhone с версией iOS ниже 15.1

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Бета-версия мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) перестанет работать на iPhone с версией iOS ниже 15.1. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Уточняется, что разработчики прекратят поддерживать приложение на смартфонах с устаревшей ОС с 5 мая 2025 года. У пользователей не будет возможности обмениваться сообщениями и совершать звонки в стандартной и Business-версиях.

Таким образом, мессенджер будет отключен на версиях iPhone 6, 6 Plus, 5s и вышедших раньше них с iOS 14 и ниже.

Пользователи могут узнать версию ОС на смартфоне в разделе "Основные" в настройках. Она будет обозначена в пункте "Об этом устройстве".

Кроме того, WhatsApp должен был перестать работать на 19 устаревших моделях смартфонов с 2025 года. Приложение больше не поддерживается на Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, а также нескольких моделях Sony Xperia.