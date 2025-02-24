Инсайдер Majin Bu опубликовал рендеры всех версий iPhone 17

Фото: x.com/MajinBuOfficial

Известный инсайдер Majin Bu опубликовал изображения 3D-моделей, которые представляют дизайн будущей линейки смартфонов iPhone 17. Рендеры появились на его странице в социальной сети X.

На кадрах, попавших в Сеть, представлены сразу четыре устройства. Речь идет об iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

На основании последних утечек информации и этих рендеров можно предположить, что финальный облик новых моделей популярного телефона уже утвержден.

Особое внимание пользователей привлекла модель iPhone 17 Air, которая станет в линейке заменой версии Plus, не ставшей востребованной у потребителей. При этом флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, судя по кадрам, получат обновленный дизайн блока основной камеры.

Планируется, что компания Apple представит все модели 17-го поколения iPhone в сентябре 2025 года. При этом старт продаж новых устройств должен состояться в октябре.

В качестве дополнительного подтверждения данных о дизайне будущих флагманских моделей появились и снимки чехлов, разрабатываемых для iPhone 17 Pro Max. Их опубликовал другой авторитетный инсайдер Сонни Диксон. Кадры с аксессуарами соответствуют обновленному внешнему виду нового флагмана Apple.

Ранее в интернете уже появлялись изображения iPhone 17 Pro. Утверждалось, что модель будет оснащена тремя основными камерами в треугольной компоновке, однако они будут размещены в прямоугольной панели со скругленными углами.