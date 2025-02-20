Цены на iPhone 16e в России начинаются от 79,99 тысячи рублей

Фото: apple.com

Стоимость новых смартфонов американской компании Apple iPhone 16e в российских магазинах, которые уже начали принимать предзаказы на устройства, начинается от 79,99 тысячи рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на данные сетей.

Например, объявившая старт предзаказа iPhone 16е 20 февраля группа "М.Видео-Эльдорадо" выставила цену на устройство с объемом памяти 128 гигабайтов в 77 999 рублей. При этом за модель с 256 гигабайтами памяти стоимость составила 89 999 рублей.

Аналогичные цены на соответствующие модели устройств наблюдаются и у сети техники и электроники restore: (входит в Inventive Retail Group). За смартфон с 512 гигабайтами памяти компания запросила 119,99 тысячи рублей. Как рассказала PR-директор Inventive Retail Group Людмила Семушина, старт продаж запланирован на начало марта.

Новый iPhone 16e был представлен Apple 19 февраля. Смартфон стал продолжением бюджетной линейки iPhone SE. Он имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 герц и вырезом-"челкой" для Face ID и фронтальной камеры. На обратной стороне располагаются 48-мегапиксельная камера и вспышка.

В новом iPhone 16e установлен чип Apple A18. Гаджет также получил 8 гигабайтов оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence. В качестве нововведения разработчики установили кнопку действия вместо активации беззвучного режима.

