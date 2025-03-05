Apple показала новые модели MacBook Air с мощным чипом M4

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple показала модели MacBook Air с новым мощным чипом M4, который на 20% опережает производительность своего предшественника M3. Об этом сообщает издание MacRumors.

Ноутбуки оснащены 13- и 15-дюймовыми экранами, а также улучшенной камерой Center Stage с разрешением 12 мегапикселей, которая автоматически центрирует пользователя в кадре. Графический процессор, установленный в устройствах, обеспечивает двукратное увеличение скорости работы по сравнению с моделями, оснащенными чипом M1.

Система Neural Engine, отвечающая за задачи машинного обучения, стала в три раза более производительной. Кроме того, новый MacBook Air может использовать до 32 ГБ объединенной памяти.

Также в MacBook Air появилась функция Desk View, которая позволяет одновременно демонстрировать пользователя и вид на рабочий стол сверху.

Новый цвет гаджетов Sky Blue Apple описывает как "красивый, металлический, светло-голубой, создающий динамический градиент при отражении света" оттенок. Также ноутбуки представлены в цветах Midnight, Starlight и Silver. Однако из палитры убрали Space Gray.

Вместе с презентацией компания сообщила о снижении начальной стоимости MacBook Air. Теперь стоимость 13-дюймовой модели начинается от 999 долларов США (около 89 700 рублей). Для образовательных учреждений цена составляет 899 долларов США (около 80 700 рублей).

Предварительный заказ на новые модели можно оформить уже 5 марта. Устройства поступят в продажу 8 мая.

Ранее Apple анонсировала новый планшет iPad Air с чипом М3 и поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence. Устройство поддерживает операционную систему iPadOS 18, он оснащен усовершенствованными камерами и быстрой беспроводной связью 5G.

Предзаказы на новые гаджеты стартовали 4 марта в 29 странах, а в магазинах их можно будет приобрести с 12 марта. Цена 11-дюймового планшета составит от 599 долларов, 13-дюймового – от 799 долларов.