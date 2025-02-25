MacRumors: в iPhone 17 Pro улучшат качество видеозаписи сильнее обычного

Фото: ТАСС/Zuma

Корпорация Apple планирует акцентировать внимание на значительно улучшенных возможностях видеозаписи в iPhone 17 Pro. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана.

По его мнению, в прошлые годы компания делала упор на фото. Однако в этот раз фокус сместится к видео, что, как считает аналитик, связано со стремлением Apple привлечь внимание видеоблогеров.

Ожидается, что в осенней презентации компания подчеркнет новые возможности видеозаписи.

Гурман отметил, что Apple уже внедрила некоторые функции для улучшения видео в предыдущих моделях смартфонов. Там появились режимы Action для стабилизации изображения и Cinematic – для создания эффекта малой глубины резкости.

По данным источников, в iPhone 17 Pro сделают обновленную систему задних камер. Кроме того, в Сеть попали кадры новых моделей. Речь идет об iPhone 17 Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Особое внимание пользователей привлекла модель iPhone 17 Air, которая станет в линейке заменой версии Plus, не ставшей востребованной у потребителей. При этом флагманские iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, судя по кадрам, получат обновленный дизайн блока основной камеры.

