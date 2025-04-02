MacRumors: в патентах Apple обнаружены описания iPhone со стеклянным корпусом

Фото: macrumors.com

Описания iPhone, Apple Watch и Mac Pro с полностью стеклянным покрытием были найдены в новых патентах корпорации Apple. Об этом сообщает издание MacRumors.

Согласно заявкам, все внешние поверхности гаджетов, включая переднюю, заднюю и боковые, сделаны из стекла, что формирует эффект цельного и прозрачного корпуса с интерактивным интерфейсом.

Как указывается в документах, поверхности охватывают сенсорные и чувствительные к нажатию зоны. Они представляют собой многосторонние интерфейсы, которые могут адаптироваться в зависимости от положения устройства в руках пользователя.

В патенте iPhone показывается в качестве шестигранной стеклянной конструкции, у которой дисплеи способны появляться на любой поверхности. Ряд вариантов дизайна демонстрирует деформируемые боковые грани, благодаря чему пользователи будут выполнять действия, используя давление, например сжимая боковые грани смартфона для управления громкостью.

Ранее СМИ сообщили, что Apple готовится завершить поддержку iOS для трех моделей iPhone. В их число войдут XR, XS и XS Max. Однако все остальные смартфоны Apple, которые работают на iOS 18, сохранят совместимость с новой версией операционной системы.

