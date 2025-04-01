MacRumors: iOS 19 не выйдет для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max

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Американская корпорация Apple готовится завершить поддержку iOS для трех моделей iPhone. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал MacRumors.

По информации неназванного источника, iOS 19 не выйдет для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max. Однако все остальные смартфоны Apple, которые работают на iOS 18, сохранят совместимость с новой версией операционной системы (ОС).

Обновление до iOS 19 будет доступно для владельцев iPhone SE второго поколения, iPhone 11 и новее. Однако часть функций новой ОС, в том числе платформа искусственного интеллекта Apple Intelligence, будут поддерживаться на устройствах с современными процессорами, включая iPhone 15 Pro и линейку iPhone 16, говорится в материале.

Как указывает портал, также ожидается прекращение поддержки iPad 7-го поколения с чипом A10 Fusion, тогда как модели с A12 Bionic, например iPad mini 5, будут совместимы с iOS 19.

Тем временем новый iPhone 16e вызвал смешанную реакцию на рынке. Проведенный опрос показал, что 72,9% американских респондентов не проявили особого интереса к устройству, а 63,3% посчитали, что невысокая стоимость модели может оказать отрицательное влияние на имидж Apple.

При этом большинство покупателей iPhone 16e оценили его положительно. Они обратили внимание на доступную цену (72,3%), увеличенное время автономной работы (67,4%), обновленный процессор (36,2%) и длительную поддержку обновлений (23,2%).