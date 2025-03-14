Bloomberg: Apple занимается разработкой функции синхронного переводчика для AirPods

Фото: 123RF/hanohiki

Американская компания Apple занимается разработкой функции синхронного переводчика для беспроводных наушников AirPods. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания планирует ввести технологию перевода в реальном времени к концу 2025 года, утверждает собеседник агентства. Обновление интегрируют в новую версию операционной системы iOS 19.

Кроме того, предположило СМИ, компания может выпустить обновление для старых версий AirPods. Аналогичная функция уже присутствует в наушниках Pixel Buds от Google.

Между тем Apple посоветовала 1,4 миллиарда пользователей iPhone по всему миру установить последнее обновление системы iOS 18.3.2, которое призвано защитить пользователей от уязвимости "нулевого дня". Проблему выявили в WebKit – движке браузера, используемом в iOS-версии Safari.

Мошенники используют уязвимость для создания вредоносных сайтов. Посещение подобных страниц может позволить хакерам получить доступ к другим областям смартфона, выходя за рамки браузера.