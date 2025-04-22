MacRumors: Apple планирует выпускать новую модель iPhone e каждый год

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Американская корпорация Apple планирует выпускать новую модель смартфона iPhone e каждый год. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital.

По данным издания, в настоящий момент компания готовится к выпуску iPhone 17e, который станет представителем среднего ценового сегмента и появится в продаже в 2026 году.

Инсайдер уточнил, что новая модель смартфона может выйти в мае следующего года, однако точная дата релиза устройства не подтверждена. iPhone 17e может составить конкуренцию другим устройствам из своего сегмента, например смартфонам Xiaomi, Redmi и Vivo, считает источник.

iPhone 16e был представлен в феврале текущего года. Смартфон обладает 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 герц и вырезом-"челкой" для Face ID и фронтальной камеры. В этой модели установлен чип Apple A18. Гаджет также получил 8 гигабайтов оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence.

В российских магазинах цена на устройство с объемом памяти 128 гигабайтов составляла 77 999 рублей на момент выхода смартфона. При этом за модель с 256 гигабайтами памяти стоимость составляла 89 999 рублей.

Apple планирует повысить производительность своих чипов для будущей линейки смартфонов, однако из-за процессора iPhone 18 может оказаться дороже обычного, сообщали ранее инсайдеры. Повышение цены связывают с ростом производственных затрат на создание чипов по новому и более сложному техпроцессу.