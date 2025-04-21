GizmoChina: iPhone 18 может оказаться дороже обычного

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Компания Apple планирует повысить производительность своих чипов для будущей линейки iPhone 18. Ожидается, что это будет достигнуто за счет перехода на новый 2-нанометровый техпроцесс производства. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Использование передовой технологии может обеспечить заметный прирост мощности. При этом оно может и привести к удорожанию iPhone 18. Повышение цены на смартфон связывают с ростом производственных затрат на создание чипов по новому и более сложному техпроцессу.

Новые модели iPhone могут получить заметный скачок в цене по сравнению с текущим поколением смартфонов и даже с предстоящей линейкой iPhone 17. Еще одним фактором роста цены и дефицита на первых порах может стать ограниченный объем выпуска 2-нм чипов, связанных с освоением техпроцесса и относительно низкой долей чипов без брака на выходе.

Вероятно, что Apple может сделать этот передовой 2-нм чип эксклюзивной особенностью топовых моделей – iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Также отмечается, что информация об ограниченных объемах выпуска основана на ранних данных о производстве чипов.

По более ранним слухам, iPhone 18 Pro может стать первым смартфоном компании с камерой с переменной диафрагмой.

Ранее сообщалось, что в новых патентах корпорации Apple были найдены описания iPhone, Apple Watch и Mac Pro с полностью стеклянным покрытием. Все внешние поверхности гаджетов сделаны из стекла, что формирует эффект цельного и прозрачного корпуса с интерактивным интерфейсом. В патенте iPhone показывается в качестве шестигранной стеклянной конструкции.