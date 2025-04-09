CNBC: Apple потеряла статус самой дорогой компании мира

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Американская корпорация Apple, занимающаяся разработкой различной техники, уступила компании Microsoft место в рейтинге самых дорогих организаций. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Это произошло после того, как стоимость бумаг Apple упала на 23% за последние четыре торговые сессии. На момент закрытия торгов рыночная капитализация американской корпорации достигала 2,64 триллиона долларов, в то время как у Microsoft этот показатель составил 2,59 триллиона долларов.

Журналисты предполагают, что на ситуацию Apple повлияли пошлины, вводимые президентом США Дональдом Трампом против множества мировых стран. Например, как выяснил Reuters, поставщик американской корпорации Luxshare уже взвешивает производство в США из-за повышенных тарифов.

Соучредитель Luxshare Ван Лайчунь уточнил, что тарифы не окажут сильного влияния на прибыль и выручку, так как компания экспортирует в США небольшое количество готовой продукции. Однако китайская компания будет изучать возможность увеличения инвестиций за рубежом, в том числе в Юго-Восточную Азию.

Агентство также представило результаты опроса, проведенного социологическим центром Ipsos. С ними ознакомилась радиостанция "Комсомольская правда" и выяснила, что примерно 73% американцев переживают из-за возможного увеличения стоимости потребительских товаров в ближайшие полгода в связи с пошлинами, введенными Трампом в отношении иностранных товаров.

При этом еще 20% не прогнозируют никаких изменений, а 4% жителей США указали на возможное снижение цен. Также выяснилось, что около 39% респондентов поддерживают действия Трампа, а против его тарифной политики выступают 57% американцев.

Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт товаров из 185 стран 2 апреля. Минимальная ставка составляла 10%. Но тарифы варьируются в зависимости от государства. Например, для Индии ставка достигла 26%.

При этом, как заявляли СМИ, Apple не планировал повышать розничные цены на свою продукцию в Индии и других регионах, несмотря на введение тарифов. При этом для смягчения последствий компания оперативно переместила часть запасов из производственных центров в Индии и Китае в США.

Однако стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за тарифов, указывали ранее аналитики. По их прогнозу, цена самой дешевой версии iPhone 16 может подняться с 799 до 1 142 долларов, а iPhone 16 Pro Max – с 1 599 до 2 300 долларов.

