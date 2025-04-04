Reuters: цены на iPhone могут вырасти на 43% из-за введенных Трампом пошлин

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Стоимость смартфонов iPhone американской компании Apple может увеличиться на 43% из-за новых таможенных тарифов, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аналитиков инвестиционного банка Rosenblatt Securities.

Согласно их прогнозу, цена самой дешевой версии iPhone 16, которая изначально продавалась за 799 долларов (примерно 67,5 тысячи рублей. – Прим. ред.), может увеличиться до 1 142 долларов (около 96,4 тысячи рублей. – Прим. ред.). Новый ценник iPhone 16 Pro Max вырастет с 1 599 до 2 300 долларов (порядка 135 и 194 тысячи рублей соответственно. – Прим. ред.).

Аналитики объясняют, что такой рост цен может произойти в случае, если Apple, большая часть производства которого находится в Китае, решит переложить дополнительные расходы на покупателей.

Журналисты напомнили, что в период своего первого президентского срока Трамп ввел пошлины на широкий спектр китайского импорта. Таким образом он хотел добиться переноса производства американских компаний либо в США, либо в соседние страны.

Однако тогда Apple удалось добиться некоторых исключений для себя. На данный момент неизвестно, будут ли какие-либо послабления на этот раз.

Пакет пошлин Трамп представил 2 апреля. В его рамках США ввели тарифы на товары из 185 стран, включая Великобританию и Украину. Глава Белого дома объяснил свое решение желанием положить конец "несправедливой торговле, в ходе которой друзья и враги десятилетия разграбляли экономику США".

В список стран, на которые распространяются новые тарифы, не вошли Россия, Белоруссия, Мексика, Канада и Иран. По словам главы Минфина США Скотта Бессента, ранее введенные санкции уже фактически привели к остановке двусторонней торговли с Россией.