Times of India: Apple направила в США пять самолетов с iPhone перед введением пошлин

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Американская компания Apple отправила пять самолетов со смартфонами iPhone и другими товарами из Индии в США в последнюю неделю марта, пишет издание Times of India, ссылаясь на высокопоставленного индийского чиновника.

По его словам, срочная поставка была организована для избежание введения нового тарифа администрацией президента США Дональда Трампа в размере 10%, который начал действовать с 5 апреля.

Республиканец подписал указ о введении взаимных пошлин на импорт из 185 стран 2 апреля. Минимальная ставка была установлена на уровне 10%. Однако тарифы будут варьироваться в зависимости от каждой страны и составят половину от того, что они взимают с американских товаров. Например, для Индии ставка составит 26%.

Источники сообщают, что Apple не планирует повышать розничные цены на свою продукцию в Индии и других регионах, несмотря на введение тарифов. При этом для смягчения последствий корпорация оперативно переместила часть запасов из производственных центров в Индии и Китае в США, несмотря на то, что в этот период обычно наблюдается снижение активности в сфере логистики.

Более того, эти накопления позволят Apple временно сохранить текущие цены, считает один из инсайдеров.

Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых таможенных тарифов, утверждали ранее аналитики. По их прогнозу, цена самой дешевой версии iPhone 16 может подняться с 799 до 1 142 долларов, а iPhone 16 Pro Max – с 1 599 до 2 300 долларов.

По мнению экспертов, такой рост цен может произойти в случае, если Apple, большая часть производства которой находится в Китае, решит переложить дополнительные расходы на покупателей.