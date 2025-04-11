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11 апреля, 22:15

Экономика

Компания Apple перевезла 600 тонн iPhone из Индии в США

Компания Apple перевезла 600 тонн iPhone из Индии в США

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Корпорация Apple срочно перевезла из Индии в США 600 тонн iPhone (1,5 миллиона единиц) на фоне введения пошлин на импорт. Ранее президент Америки Дональд Трамп приостановил действие новых тарифов для всех стран, кроме Китая, на 90 дней.

Чтобы обеспечить оперативную доставку электроники, Apple лоббировала ускоренное таможенное оформление: с документами справились за 6 часов вместо 30. Затем товар погрузили на 6 транспортных самолетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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