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25 июня, 00:00

Культура

Обозреватель рассказал о ситуации с наследством кутюрье Зайцева после смерти его сына

Обозреватель рассказал о ситуации с наследством кутюрье Зайцева после смерти его сына

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Светский обозреватель Сергей Дворцов рассказал, какая ситуация сложилась с наследством известного модельера Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора. Дело в том, что получить все имущество Вячеслава Зайцева должны его внучки, однако на Дом мод и квартиру в Париже претендуют не только родственники кутюрье.

Так, на имущество претендует обладатель титула "Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко, который заявил, что многочисленные дома и драгоценности Зайцев решил оставить ему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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