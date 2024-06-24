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24 июня, 13:00

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Собянин сообщил о завершении строительства культурного центра в селе Кленове

Собянин сообщил о завершении строительства культурного центра в селе Кленове

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В селе Кленове в ТиНАО завершено строительство культурного центра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На двух этажах расположились зрительный зал почти на 300 мест со складами для декораций и костюмов, залы балета и хореографии, студии изобразительного искусства, а также классы вокала и швейная и столярная мастерские. Кроме того, в аудиториях установили самое современное музыкальное и учебное оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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