Собянин сообщил о завершении строительства культурного центра в селе Кленове

В селе Кленове в ТиНАО завершено строительство культурного центра. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На двух этажах расположились зрительный зал почти на 300 мест со складами для декораций и костюмов, залы балета и хореографии, студии изобразительного искусства, а также классы вокала и швейная и столярная мастерские. Кроме того, в аудиториях установили самое современное музыкальное и учебное оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.