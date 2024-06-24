Собянин: более 8 тыс школьников познакомились со столичными производствами

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 8 тысяч школьников познакомились с технологическим процессом московских производств. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"За учебный 2023–2024 год для ребят 8–11-х классов, включая инженерные, провели свыше 400 экскурсий на промышленные предприятия города. К примеру, ребята побывали в ОЭЗ "Технополис "Москва", где в том числе делают чипы и лазерные системы", – напомнил градоначальник.

По словам мэра, также школьники побывали на заводе, который специализируется на переработке электроники и бытовой техники.

Собянин подчеркнул, что инженерные классы успешно функционируют в 225 образовательных учреждениях города. Всего в них входят свыше 10,8 тысячи детей, уточнил градоначальник.

Ранее стало известно, что порядка 20 тысяч десятиклассников посетили занятия в ведущих столичных вузах за 2023/2024 учебный год. Программы интенсивного погружения в специальности для школьников были разработаны в рамках нового стандарта предпрофессионального образования.

Так, были подготовлены программы по направлениям инженерии, медицины, информационных технологий, психологии и прочим. Школьники посетили более 350 каникулярных смен в университетах за учебный год.

