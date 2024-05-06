Более 90% выпускников предпрофессиональных классов Москвы выбрали вузы по своему профилю

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 13 тысяч выпускников инженерных, медицинских, предпринимательских, IT- и медиаклассов поступили в столичные вузы в прошлом году, при этом свыше 90% из них выбрали учебные заведения и факультеты по своему профилю. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Московские предпрофессиональные классы дают ученикам максимально подробный взгляд на будущую профессию и комплексное знакомство с особенностями работы в разных отраслях. Поэтому при выборе вузов у ребят не возникает сомнений, куда поступать", – подчеркнула она.

По словам заммэра, за два года выпускники освоили первые профессиональные навыки, ознакомились с будущими вузами, потенциальными работодателями и получили первые специальности в колледжах.

Большинство выпускников предпрофессиональных классов продолжают учиться в учреждениях, на базе которых они проходили подготовку. Свыше 25% выпускников поступили в Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Национальный исследовательский университет "Московский энергетический институт" и Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Более 50% выпускников пошли учиться в топовые вузы своих направлений. Например, учащиеся медицинских классов отдали свое предпочтение Сеченовскому университету, Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету имени Н. И. Пирогова и Российскому университету медицины.

Выпускники предпринимательских классов стали студентами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Ранее в Москве начался прием заявок на IT-стажировку в правительстве города. Ее проведут в рамках программы "ИТ-город". Стажеры смогут принять участие в развитии портала mos.ru, платформы "Мос.Облако" и электронных услуг. Программа предполагает полугодовую оплачиваемую стажировку по одному из IT-направлений.

