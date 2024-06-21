Почти 40 вузов Москвы провели предпрофессиональные каникулы для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 20 тысяч десятиклассников посетили занятия в ведущих столичных вузах за 2023/2024 учебный год. Программы интенсивного погружения в специальности для школьников были разработаны в рамках нового стандарта предпрофессионального образования, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки города.

В данном проекте участвовали 38 вузов столицы, в том числе Московский государственный технологический университет имени Н. Э. Баумана, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Московский педагогический государственный университет и прочие.

По словам первого замглавы столичного департамента образования и науки Олеси Лукашук, вузы являются ключевыми партнерами предпрофессионального образования. Так, у каждого школьника есть курирующий университетский преподаватель. При его поддержке учащийся занимается разработкой проекта или исследования.

"Предпрофессиональные каникулы дают ребятам возможность познакомиться с другими вузами, оценить их научный и образовательный потенциал. Это не просто дни открытых дверей: такие каникулы проходят в несколько смен, за время которых школьники успевают попробовать себя в роли студентов, поработать в настоящей академической среде, попрактиковаться на современном оборудовании", – отметила Лукашук.

Она добавила, что каникулы органично дополняют учебные планы, так как старшеклассники могут выбрать программы по интересам и узнать много нового о студенческой жизни и будущей профессии.

Для проекта вузами было разработано свыше 160 уникальных образовательных программ по направлениям инженерии, медицины, информационных технологий, психологии и прочим. Школьники посетили более 350 каникулярных смен в университетах за учебный год.

В размах проекта ученики инженерных классов осваивали 3D-технологии и строение автомобильных двигателей, в медицинских классах школьники осваивали различные навыки из терапии, офтальмологии, ультразвуковой диагностики, в рамках IT-классов они занимались программированием в разных средах и работой с базами данных.

На сегодняшний день предпрофессиональные классы имеются в 70% городских школ. Благодаря им ученики получают углубленные знания по профильным предметам и погружаются в будущие профессии благодаря системе "школа – колледж – вуз – индустриальный партнер". Свыше 90% выпускников поступают в вузы по своему профилю. Отмечается, что проекты предпрофессионального образования в столице курирует Институт развития профильного обучения Московского городского педагогического университета.

Ранее сообщалось, что инвестор построит образовательный комплекс в Филимонковском районе ТиНАО, рядом с деревней Марьино. Комплекс для 750 учеников и 300 воспитанников появится по адресу квартал 176, земельный участок № 1/3.

До этого заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в мае 2024 года во всех школах Москвы прошли лекции для родителей будущих первоклассников. Педагоги-психологи рассказали им, как помочь ребенку приспособиться к новым условиям жизни школьника.