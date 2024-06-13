Путеводитель по бюджету Москвы разработан для школьников

Фото: пресс-служба департамента финансов города Москвы

Столичный департамент финансов разработал путеводитель по городскому бюджету специально для школьников. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента Елену Зяббарову.

Путеводитель ориентирован, в первую очередь, на учащихся 7–8-х классов, однако будет интересен ученикам разных возрастов. С ним можно будет ознакомиться на сайтах московских образовательных организаций.

Зяббарова отметила, что в современном мире важно быть финансово образованным человеком. Повышать же грамотность в этой области лучше именно со школьной скамьи.

"Знания не только помогут грамотно использовать свои личные средства, но и понимать, как государство, регионы и муниципалитеты управляют своими бюджетами. Для этих целей мы и подготовили специальную брошюру, в которой рассказываем школьникам о принципах и правилах формирования столичного бюджета", – добавила она.

С помощью путеводителя школьники познакомятся с направлениями бюджетной политики столицы, условиями формирования и параметрами бюджета города, а также целями и задачами всех 13 государственных программ Москвы.

Наглядная инфографика, таблицы и разнообразные схемы помогут школьникам понять, как устроена финансовая система Москвы и всей страны в целом.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в мае во всех школах Москвы прошли лекции для родителей будущих первоклассников. Педагоги-психологи рассказали им, как помочь ребенку приспособиться к новым условиям жизни школьника.

До этого Сергей Собянин сообщил, что платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) серьезно расширила свой функционал за прошедший учебный год. Градоначальник отметил, что в электронном дневнике появилось расписание уроков, дополнительных занятий в школе, городских кружков и секций.

