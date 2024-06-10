Родители будущих первоклассников прослушали специальные лекции в школах Москвы

Фото: Агентство "Москва"

В мае 2024 года во всех школах Москвы прошли лекции для родителей будущих первоклассников. Педагоги-психологи рассказали им, как помочь ребенку приспособиться к новым условиям жизни школьника, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра рассказала, что в нынешнем году в школы столицы придут более 100 тысяч первоклассников. При этом более 70 тысяч из них уже были зачислены в первые классы, поскольку переводились из дошкольных групп.

"Учеба в школе должна быть комфортной и самому ребенку, и его родителям. Чтобы будущие первоклассники легко и без стресса влились в школьную жизнь, мы организовали специальные лекции для их родителей. В мае психологи провели в школах более 450 лекций, которые посетили около 20 тысяч москвичей. <...> Наша задача – помочь будущим первоклассникам адаптироваться к школе максимально быстро и легко. Тогда школа станет для них привычной и безопасной средой, в которой они будут как в своей стихии", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Раковой.

Эксперты в ходе лекций сравнивали период адаптации с четырьмя стихиями. Землей они назвали опору ребенка, которой для него являются члены семьи. Дети нуждаются в их эмоциональной поддержке для сохранения своей самооценки и уверенности в себе на нормальном уровне.

По мнению экспертов, огнем являются чувства, которые испытывает сам первоклассник. Вода, напомнили специалисты, является тем, что необходимо человеку для поддержания жизни. Для ученика первого важно, чтобы дома было создано удобное рабочее место, а также составлен правильный режим дня, который будет способствовать становлению его самостоятельности.

Воздух психологи сравнили с общением. Они посоветовали научить ребенка заводить дружеские отношения со сверстниками, а также выходить из конфликтов и уважать как свои свои, так и чужие границы.

Психологи также заявили, что важно избежать серьезных перемен в укладе семьи на протяжении нескольких месяцев после первого сентября, чтобы первоклассник не сталкивался с дополнительными поводами для стресса. Эксперты посоветовал не пугать детей ответственностью, но и не успокаивать их мнимой легкостью обучения. Также они рекомендовали родителям не обесценивать чувства ребенка, если он расскажет им о своих переживаниях.

Кроме того, в мае на крупнейших городских площадках Москвы были проведены открытые лекции популярных среди молодежи психологов. Для жителей столицы выступили Ирина Ковалева, Лариса Суркова и Михаил Лабковский. Более 300 тысяч москвичей слушали их как очно, так и в онлайн-формате. В качестве организаторов этих мероприятий выступили представители департамента образования и науки Москвы.

Также во всех школах столицы продолжают действовать психолого-педагогические службы, основной задачей которых является сопровождение учеников на протяжении всего периода обучения. Проживающие в Москве семьи также могут обратиться за бесплатной онлайн-консультацией специалистов Городского психолого-педагогического центра по вопросам воспитания, образования и развития дошкольников.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева призвала родителей будущих первоклассников не пытаться научить детей всему за летние месяцы. Специалист посоветовала не перегружать ребенка предметными знаниями и не пытаться работать на опережение. По ее мнению, о таких действий семьи ребенок получит больше вреда, чем пользы.

