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22 мая, 22:30

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В МХТ имени Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра

В МХТ имени Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра

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В МХТ имени А. П. Чехова второй раз за 2024 год наградили лауреатов премии Художественного театра. Претендовать на нее могут деятели искусств не старше 35 лет, ярко заявившие о себе в прошлом году. По словам художественного руководителя МХТ Константина Хабенского, премия стимулирует молодое поколение духовно развиваться.

Уточняется, что наградой является копия горельефа "Пловец" скульптора Анны Голубкиной. Оригинал расположен на фасаде МХТ в Камергерском переулке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городтеатрвидеоЕкатерина Фоменко
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