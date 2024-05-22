В МХТ имени Чехова наградили лауреатов премии Художественного театра

В МХТ имени А. П. Чехова второй раз за 2024 год наградили лауреатов премии Художественного театра. Претендовать на нее могут деятели искусств не старше 35 лет, ярко заявившие о себе в прошлом году. По словам художественного руководителя МХТ Константина Хабенского, премия стимулирует молодое поколение духовно развиваться.

Уточняется, что наградой является копия горельефа "Пловец" скульптора Анны Голубкиной. Оригинал расположен на фасаде МХТ в Камергерском переулке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

