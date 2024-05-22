Москва заняла первую строчку среди регионов России по качеству жизни

Москва стала лидером рейтинга качества жизни в регионах России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

Участники заседания подчеркнули, что анализ результатов рейтинга позволяет выявить регионы, опыт которых стоит растиражировать по всей России. Рейтинг составляется исходя из качества жилья, инфраструктуры, безопасности, чистоты, экологии, возможностей для работы, а также здравоохранения.

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