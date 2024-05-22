Транспортная прокуратура показала последствия возгорания электрички в Подмосковье

Видео: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Из-за возгорания на крыше электрички на станции Поварово Октябрьской железной дороги пострадали как минимум два вагона. Соответствующее видео в своем телеграм-канале разместила межрегиональная транспортная прокуратура.

На кадрах видно, что из-за пожара больше всех обгорел один из вагонов поезда.

Сообщение о возгорании электропоезда № 6710 сообщением Москва – Тверь появилось в 14:52 22 мая. Пассажиры были эвакуированы из поезда. Сначала машинисты пытались потушить огонь песком, но он распространился дальше. Общая площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Для тушения привлекли 30 специалистов и 10 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Последствия возгорания были ликвидированы в 16:15. Пострадавших нет.

