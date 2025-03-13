Донателла Версаче ушла с поста креативного директора Versace

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Итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace и займет должность главного посла бренда. Об этом сообщается на странице дома моды в соцсети X.

Новым креативным директором станет Дарио Витале. Ранее он работал в бренде Miu Miu, где занимал должность директора по дизайну и имиджу. Планируется, что он вступит в должность 1 апреля.

Донателла в 1980-е годы помогала своему брату, модельеру Джанни Версаче выстраивать международный дом моды. Она возглавила креативное направление Versace в 1997 году, после убийства брата. Сейчас Донателла владеет 20% акций компании, ее брат Санто – 30 %. Дочь Донателлы Аллегра также унаследовала 50% акций компании.

Между тем в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" 13 марта открылась четвертая Московская неделя моды. В мероприятиях примут участие свыше 180 брендов из 27 регионов России, в том числе более 100 московских. Гостей ждут более 90 показов отечественных и зарубежных брендов, лекции, профессиональный шоурум, а также фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

Каждый день будет работать маркет, где все желающие смогут купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Впервые там представлен коллективный стенд "Сделано в Москве". Коллекции покажут 11 московских дизайнеров.