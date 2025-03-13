Студия телеканала Москва 24 начнет свое вещание на неделе моды в Москве

Фото: Москва 24

Выездная студия телеканала Москва 24 впервые будет работать на Московской неделе моды.

Зрителей ждут ежедневные прямые включения с показов, а также репортажи и интервью. Среди гостей выездной студии ожидаются известные эксперты моды, отечественные и зарубежные дизайнеры, блогеры и другие представители fashion-индустрии.

Следить за событиями и программой Московской недели моды можно в прямом эфире Москвы 24.

Четвертая Московская неделя моды пройдет в ЦВЗ "Манеж" с 13 по 18 марта. В мероприятии примут участие свыше 180 брендов из 27 регионов России, в том числе более 100 московских.

Каждый день с 13:00 до 21:00 будет работать маркет, где все желающие смогут купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Впервые в рамках маркета также представят коллективный стенд "Сделано в Москве", на котором свои коллекции покажут 11 московских дизайнеров.