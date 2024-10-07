В Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Документ был подписан главами профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторами недель моды более чем из 50 стран. Среди них – Россия, Индия, Южно-Африканская Республика, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор, Кения.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина назвала создание международной федерации одним из важных результатов прошедшего форума. По ее словам, подписавшие декларацию государства намерены сосредоточить внимание на внедрении новых технологий, сохранении культурного наследия и народных ремесел, а также на совместных информационных и образовательных проектах.

Среди основных задач объединения были названы укрепление партнерских связей между отраслевыми ассоциациями разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен, а также поддержка молодых специалистов и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit начал работу в столичном "Зарядье" 3 октября. На нем собрались представители модной индустрии, чтобы обсудить актуальные проблемы и найти стратегические решения. Кроме деловой части, в программе обучающие интенсивы для дизайнеров, бизнесменов и маркетологов.

