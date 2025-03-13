Четвертая Московская неделя моды открылась в ЦВЗ "Манеж"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" состоялось открытие четвертой Московской недели моды. Первый показ представило УВО "Московский художественно-промышленный институт". В день открытия также пройдут показы Novikova dsgn, Blndvsn, Musawenkosi и другие.

Ожидается, что в мероприятиях четвертой Московской недели моды примут участие свыше 180 брендов из 27 регионов России, в том числе более 100 московских. Гостей ждут более 90 показов отечественных и зарубежных брендов, лекции, профессиональный шоурум, а также фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

Четвертая Московская неделя моды продлится до 18 марта. Каждый день с 13:00 до 21:00 будет работать маркет, где все желающие смогут купить одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.

Впервые там представлен коллективный стенд "Сделано в Москве". Коллекции покажут 11 московских дизайнеров.