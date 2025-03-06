Mash: Бузова закрыла компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей

Фото: Агентство "Москва"/Антон Великжанин

Телеведущая и певица Ольга Бузова закрыла BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей, передает телеграм-канал Mash.

Юридическое лицо "Бузова Рест Компани" работало с 2019 года. Однако с 2021 года рестораны постоянно уходили в минус на 19 миллионов рублей. В Москве работали два заведения, еще одно – в Санкт-Петербурге. В ресторанах часто находили нарушения, заведения получали штрафы и бренд не приносил прибыли.

Певица также выпускала алкогольную продукцию: Buzwine, Buzbeer и Buzvodka.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" к Бузовой и ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс", учредителем которого является продюсер певицы Арам Ананян.

Истец утвержал, что заключил лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. В свою очередь, ответчик обязался продвигать товары и услуги, а также заключить соглашение о продвижении продукции с Бузовой. Однако затем телеведущая направила истцу уведомление об отзыве согласия на использование изображения и имени.

