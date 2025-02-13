Бузова назвала клеветой заявление Лады Дэнс о краже ее хита

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певица Ольга Бузова отреагировала на заявление исполнительницы Лады Дэнс о том, что она спела песню Baby Tonight без разрешения. В своем телеграм-канале артистка назвала обвинения в свой адрес наглым враньем и клеветой.

По словам певицы, Лада Дэнс обвинила ее в краже песни в новом выпуске проекта МУЗLOFT, хотя еще в 2023 году заявляла, что "Ольга Бузова перепевает, потому что есть разрешение". Премьера трека Baby Tonight в ее исполнении состоялась в 2022 году, напомнила телеведущая.

Бузова заверила, что у нее и ее команды есть все документы, разрешающие исполнение этой композиции. Как отметила певица, она уважает Ладу Дэнс, "но клевету терпеть не намерена".

"Кто-то решил напомнить о себе как всегда за счет моего имени или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что", – резюмировала Бузова.

Ранее Ольга Бузова прокомментировала высказывания психолога Вероники Степановой по поводу телеведущей Светланы Бондарчук и ее дочери, упрекнув эксперта в бесчеловечности. По словам артистки, психолог затронула "запретную" тему.

В конце 2024 года Бузову заметили в свадебном салоне во время примерки платьев после поцелуя на сцене с Олегом Майами. После этого артистка заявила, что побывала в свадебном салоне неслучайно, поскольку хочет подготовиться к предстоящему торжеству заранее.