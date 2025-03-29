350 международных брендов могут вернуться в Россию в 2025 году

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что мировые компании готовы возобновить бизнес на фоне переговоров о перемирии. По оценкам экспертов, в этом году на рынок могут вернуться около 350 брендов.

Среди них – Victoria's Secret, которая подала заявки на товарный знак, и итальянская Ariston, уже восстановившая контроль над своим подразделением в России. Согласно данным The Korea Times, возможность возвращения рассматривают южнокорейские производители Hyundai, LG и Samsung.

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