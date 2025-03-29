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29 марта, 23:30

Экономика

350 международных брендов могут вернуться в Россию в 2025 году

350 международных брендов могут вернуться в Россию в 2025 году

Samsung увеличил расходы на российский рынок на 30% в 2025 году

Merloni подтвердил планы расширения бизнеса на российском рынке

Иностранные компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок

Маркетплейсы используют динамичное ценообразование для разных покупателей

Российское подразделение Samsung начало набирать сотрудников в Московском регионе

Компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность вернуться на российский рынок

Эксперты рассказали, от чего зависит цена товаров на маркетплейсах для разных покупателей

LG и Samsung рассматривают возможность вернуться на российский рынок

Итальянская компания Ariston возобновит работу в России с учетом действующих санкций

Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что мировые компании готовы возобновить бизнес на фоне переговоров о перемирии. По оценкам экспертов, в этом году на рынок могут вернуться около 350 брендов.

Среди них – Victoria's Secret, которая подала заявки на товарный знак, и итальянская Ariston, уже восстановившая контроль над своим подразделением в России. Согласно данным The Korea Times, возможность возвращения рассматривают южнокорейские производители Hyundai, LG и Samsung.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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