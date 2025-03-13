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13 марта, 07:45

Экономика

В Минэкономразвития готовятся ввести функцию самозапрета на маркетплейсах

В Минэкономразвития готовятся ввести функцию самозапрета на маркетплейсах

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Шопоголиков хотят защитить от маркетплейсов. В Минэкономразвития готовятся ввести на торговых онлайн-платформах функцию самозапрета на покупки.

Предполагается, что человек добровольно сможет устанавливать лимиты своих трат в интернет-магазинах и таким образом защищать себя от импульсивных трат. Если эксперимент будет признан удачным, такое правило могут распространить и на ресурсы, предлагающие не товары, а услуги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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