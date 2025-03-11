Московские рабочие обогнали программистов по росту зарплат. По данным аналитиков, на 1 марта 2025 года темпы прироста зарплат за год выше у инженерно-технических работников и рабочих в промышленности.

На третьем месте оказались информационные технологии. Повысилась оплата труда у швей, монтажников, фрезеровщиков и электромонтеров. В строительной индустрии быстрее всего растет зарплата у каменщиков, дорожных рабочих и электромонтажников.

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